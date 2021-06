Precipita in un dirupo, una donna soccorsa e ricoverata all’ospedale di Torrette

SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella prima mattina di oggi per soccorrere una signora caduta in un dirupo. L’incidente si è verificato in località San Donato in Taviglione, nel territorio comunale di Sassocorvaro.

La donna infortunata, precipitata per oltre 50 metri, ha riportato ferite multiple ed è stato necessario il trasporto, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale all’ospedale anconetano di Torrette.

Per il recupero della signora i Vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), in collaborazione con il personale CNSAS.

Sul posto presenti, durante il recupero della donna, anche i Carabinieri di Macerata Feltria.

