Ciclista precipita in un dirupo, recuperato e portato in ospedale

MONTEGALLO – Questa mattina i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti nella frazione di Uscerno, nel Comune di Montegallo, per soccorrere un ciclista che, percorrendo un sentiero della montagna, è precipitato in un dirupo verticale per circa 30 metri.

I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno raggiunto il ciclista, in seguito alle indicazioni fornite da due suoi amici, che erano con lui. Lo hanno assistito e stabilizzato insieme al personale sanitario del 118 intervenuto.

Successivamente con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) il ciclista è stato riportato sul sentiero.

Nel frattempo era stato allertato anche l’elicottero Drago del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Pescara che, giunto sul posto, ha verricellato un elisoccorritore che ha recuperato l’infortunato, portandolo a bordo dell’elicottero.

Il ciclista è stato poi trasportato all’Ospedale di Ascoli Piceno ed affidato alle cure del personale sanitario.

