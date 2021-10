Cacciatore cade in un dirupo, soccorso e trasportato in eliambulanza in ospedale

BORGO PACE – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Fonti Abete, nel comune di Borgo Pace, per soccorrere un cacciatore caduto in un dirupo.

La persona infortunata è stata raggiunta dalla squadra dei Vigili del fuoco e dal personale Cnsas che hanno provveduto a posizionarlo su di una barella.

Il malcapitato è stato poi affidato al personale sanitario del 118 che, con l’eliambulanza, ha provveduto al suo trasporto all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

