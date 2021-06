Controlli dei Carabinieri in tutta la regione per tutelare soprattutto gli anziani

ANCONA – I Carabinieri della Legione Marche, hanno predisposto un servizio di controllo coordinato in tutto il territorio della regione, con servizi mirati indirizzati, in via prioritaria, alla prevenzione ed alla repressione delle rapine. Servizio organizzato in particolare per tutelare gli anziani che si recano negli uffici postali per ritirare la pensione.

Nel corso del servizio, organizzato dai comandi provinciali dei Carabinieri di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino, sono stati impiegati complessivamente 156 militari e 78 automezzi.

Nella circostanza sono stati controllati 514 obiettivi e identificate 1.362 persone. Due le persone deferite in stato di libertà, 5 le contravvenzioni elevate; un’altra persona è stata invece segnalata ai sensi dell’art. 75 della legge 309 del 1990 mentre sono stati sequestrati 3 grammi di hashish ed accertate 26 violazioni al codice della strada.

