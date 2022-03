A Fabriano mattinata di controlli dei Carabinieri anche con l’ausilio dell’elicottero

FABRIANO – E’ stato effettuato un nuovo controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano con l’ausilio dell’elicottero arrivato da Pescara.

Nell’operazione sono stati impiegati 5 mezzi più uno in borghese e, complessivamente, 15 militari. Identificate 63 persone e 48 mezzi.

Da segnalare che due ragazzi, poco più che maggiorenni, residenti a Fabriano, che proseguivano la marcia, nella periferia della città, alla vista del posto di blocco hanno gettato a terra un involucro che è stato notato dalla pattuglia in borghese che si trovava nelle immediate vicinanze. Una volta recuperato è stato accertato che conteneva quasi un grammo di cocaina. I due, sono stati subito fermati e segnalati come assuntori di stupefacenti.

Dagli accertamenti è anche emerso che il motorino che utilizzavano era sprovvisto assicurazione e il giovane alla guida non aveva il patentino per condurre lo scooter. Per questo il conducente è stato anche sanzionato dal punto di vista amministrativo. Per lui una multa da 866 euro per mancata copertura assicurativa e da 5.100 euro per essersi messo alla guida senza patentino.

Per tutta la mattinata, l’elicottero dei carabinieri ha poi effettuato un servizio di controllo in tutta la zona con particolare attenzione ai casolari abbandonati.

