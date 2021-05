Perde il controllo dell’auto che si ribalta, soccorso e trasportato in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8, in località Serradica, nel territorio comunale di Fabriano per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato lungo la carreggiata che va da Serradica a Campodonico.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto dell’uomo che si trovava alla guida dell’auto al Pronto soccorso dell’Ospedale di Fabriano.

La squadra di Fabriano dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

