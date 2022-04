La sanguinosa guerra civile in Liberia nell’ultimo romanzo di Wayétu Moore

di TIBERIO CRIVELLARO

L’ultimo romanzo della Wayétu Moore “I draghi i giganti e le donne” (E/O Edizioni) nel suo crudo realismo e la commovente narrazione, è ambientato nella sanguinosa guerra civile nella Liberia tra la fine del1990.

La citazione a inizio libro, “Prendi il tuo cuore spezzato e trasformalo in arte”, pare perfettamente calzare alla piccola protagonista: Tutu, di cinque anni, assieme al padre (il gigante), le 2 sorelline, la loro giovane governante, la nonna e la madre “Mam” – temporaneamente a New York (le donne). Saranno costretti alla fuga per non essere massacrati dagli insorti antigovernativi (i draghi); per lo più guerriglieri bambini a mala pena capaci di portare i pesanti fucili. Per Tutu la guerra è una favola, protetta dal padre che le racconta come i cadaveri nelle strade o nelle fattorie sono solo persone che stanno dormendo.

Prima dello scoppio degli orrori, la piccola sentiva sua madre lontana una volta la settimana a telefono. La drammatica fuga durerà per tre settimane nel pericoloso tentativo di espatriare. Suo padre le racconta che sono in viaggio per andare a raggiunge “Mam” in America.

Durante la rocambolesca fuga Tutu idealmente “incontra” i mostri-draghi, gli eroi, i cattivi e le fate buone. E la nonna, quando la bimba crede di sentire delle voci, le racconterà che sono le anime morte che riposano tra le nuvole e che, solo quando piove, le anime sussurrano. La fuga punta ad attraversare la frontiera col provvidenziale aiuto di una giovane e coraggiosa miliziana ribelle: Satta. Ma all’arrivo negli States, in Texas, sarà difficile integrarsi.

Dopo il superamento degli orrori verrà qualche speranza tra le assurdità del conflitto; molte le similitudine con quello attuale in Ucraina. L’affascinante scrittura della Wayétu (nata proprio in Liberia), ha avuto un grande successo in America, collocandola tra le grandi dell’anno. Il romanzo è autobiografico, lo afferma l’autrice stessa in una nota.

WAYÉTU MOORE

I DRAGHI I GIGANTI E LE DONNE

E/O Edizioni

