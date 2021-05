Una tappa tutta marchigiana per il Giro d’Italia, con i riflettori puntati sull’entroterra e sulle sue attrattive

Partita dalle Grotte di Frasassi è arrivata ad Ascoli Piceno. La vittoria è andata allo svizzero Gino Mader

ASCOLI PICENO – Gino Mader si è aggiudicato oggi, per distacco, la 6/a tappa del 104/o Giro d’Italia di ciclismo, dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. Una tappa lunga 160 chilometri. Lo svizzero della Bahrain Victorious ha preceduto di alcuni secondi il colombiano Egan Bernal.

L’ungherese Attila Valter è la nuova maglia rosa che, prima della partenza di oggi, apparteneva ad Alessandro De Marchi.

“Oggi – ha detto questa mattina a Genga il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – è una giornata importante all’insegna dello sport, del divertimento e della spensieratezza. Festeggiamo l’anniversario di una scoperta straordinaria per la nostra regione che ha fatto di Genga uno dei luoghi di riferimento delle bellezze italiane e lo facciamo in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia”.

Ed oggi i riflettori sono stati puntati sul nostro entroterra e sulle sue numerose attrattive: dai paesaggi alla cultura, dall’enogastronomia alle manifatture degli artigiani. Le Marche sono l’unica regione che si declina al plurale ma sono anche sinonimo unico di bellezza e grande capacità di accoglienza.

La carovana del Giro d’Italia, infatti, dalle Grotte di Frasassi, attraversando il cuore della regione ed i territori colpiti dal sisma, per ben 160 chilometri, di cui 17 in salita, ha poi tagliato il traguardo ad Ascoli Piceno, in particolare sul Colle San Giacomo, al confine tra il Piceno e l’Abruzzo. Una tappa impegnativa e dal significato storico per le Marche. L’iniziativa, infatti, è in concomitanza con la ricorrenza del 50° anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi (1971-2021).

A sottolineare l’importanza dell’evento insieme al presidente Acquaroli erano presenti questa mattina, a Genga, tra gli altri, i sindaci dei Comuni di partenza e di arrivo: rispettivamente Marco Filipponi per Genga e Marco Fioravanti per Ascoli Piceno.

