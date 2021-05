Conclusa con successo la manifestazione cittadina “Stoccafisso de San Ceriago”

Organizzata per la prima volta in Ancona dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana. Grande partecipazione

ANCONA – Si sentiva da tempo la necessità di celebrare il piatto della tradizione cittadina, peraltro presente in tutti i più prestigiosi testi italiani ed internazionali di cucina che nella sua città non aveva mai avuto una attenzione tale da meritare una manifestazione dedicata. Nemo profeta in patria? Non più.

L’organizzazione di questa manifestazione, nasce all’insegna della prestigiosa designazione data allo stoccafisso cucinato secondo la nostra ricetta cittadina, dalla De. Co, ovvero della Denominazione Comunale, nata in Italia per la tutela e la valorizzazione dei saperi, delle attività e delle produzioni agro-alimentari tipiche locali e tradizionali, che possano determinare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad essi la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

E allora quale migliore occasione nel collocare questa celebrazione nel mese del Patrono della città e nel connotarne ulteriormente i profili con la scelta del suo stesso nome che per gli anconetani è San Ceriago, San Ciriaco.

Eccellente la risposta dei cittadini e di tutti gli estimatori dello stoccafisso, compresi gli abitanti dell’hinterland che hanno potuto scegliere tra l’asporto ed il consumo in presenza sia a pranzo che a cena in ben 34 ristoranti per 5 giorni dal 24 al 28 Maggio.

7 i ristoranti collocati in quel di Portonovo, 1 al Poggio, 2 a Camerano, 1 a Falconara, 1 a Marina di Montemarciano, 1 a Palombina Vecchia, 1 al Coppo di Sirolo, 1 ad Agugliano, disseminati in località limitrofe alla città che nel centro storico ed in zona Piano, Tavernelle, Pinocchio ha visto la presenza di 20 ristoranti. Dunque molti i quartieri serviti che potessero consentire con il limite dell’orario, il consumo diretto nei ristoranti preferiti.

Le serate tiepide hanno collaborato alla buona riuscita del consumo all’aperto, anch’esso vincolo obbligato dalla normativa anti Covid.

Soddisfatta la risposta dei ristoratori che consigliano per il prossimo anno una estensione temporale dell’evento, molti i contributi ai miglioramenti possibili per ulteriori successi, di cui l’Accademia farà tesoro. Perché è chiaro che da oggi Ancona avrà con appuntamento annuale, la sua festa dello Stoccafisso all’anconetana.

