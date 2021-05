Cade in un lago e muore, tragedia nel pomeriggio alla periferia di Recanati

RECANATI – Un uomo è annegato oggi pomeriggio in un piccolo lago, in contrada Sant’Agostino, nel territorio comunale di Recanati.

Sul posto, alle 17.30, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macerata che, con l’ausilio di un gommone, hanno provveduto al recupero dell’uomo, utilizzando tecniche specifiche, per poi consegnarlo al personale sanitario del 118 presente sul posto. Il medico, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco ed al personale sanitario, sono intervenuti i Carabinieri di Recanati.

