Con la moto contro un furgone, giovane papà muore sul colpo

OSIMO – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio, alle 17.30, lungo la strada di collegamento tra Osimo ed Ancona.

Per cause in corso di accertamento un quarantunenne, alla guida di una moto, si è scontrato con un furgone.

Sul posto, appena scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Osimo ed i Vigili del fuoco.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, padre di due figli.

.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it