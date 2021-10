Finisce con l’auto contro un muro e muore, tragico incidente a Loreto

LORETO – Perde il controllo dell’auto, sbanda e finisce contro un muro. Un nuovo tragico incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 10.30, alla periferia di Loreto.

Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri un uomo di 70 anni, ha perso il controllo della vettura – una Fiat Panda –, uscendo di strada. La vettura è poi finita contro un muro. Un urto violentissimo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del settantenne

