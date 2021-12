Scontro tra auto e motocarro, un uomo portato a Torrette con l’eliambulanza

AUDITORE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.30 in via Salvo D’Acquisto, nel territorio del Comune di Auditore, per un incidente stradale tra un’auto ed un motocarro.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri i due mezzi si sono scontrati tra loro frontalmente. La squadra di Macerata Feltria dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente del motocarro dalle lamiere, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato poi trasportato, con l’eliambulanza, al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Subito dopo i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sia i due mezzi coinvolti nell’incidente, sia l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it