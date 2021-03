Un gravissimo lutto ha colpito i Vigili del fuoco di Ancona

ANCONA – Un gravissimo lutto ha colpito oggi i Vigili del fuoco dorici.

Nel primo pomeriggio di oggi un improvviso e fatale malore ha colpito Andrea Giachi (nella foto), 49enne vigile del fuoco di Ancona. Libero dal servizio è stato colpito da un malore che, nonostante i soccorsi del 118, gli ha strappato la vita.

Abile autista dei mezzi di soccorso ha sempre espresso spiccate competenze professionali che metteva a disposizione della collettività e dei colleghi senza risparmiarsi.

Andrea, dopo aver svolto il servizio militare nei Vigili del fuoco nel 1992, è entrato nei ruoli del personale operativo come vigile del fuoco nel 2017 e dopo un periodo al Comando di Pesaro Urbino è giunto ad Ancona due anni fa.

Anche il padre Sergio, ora in pensione, è stato uno vigile del fuoco così come il fratello Daniele tuttora in servizio al Comando.

Andrea Giachi lascia la moglie e due figli.

La notizia ha gettato nello sgomento il Comandante ingegner Mariano Tusa e tutto il personale del Comando che si stringono attorno al dolore della famiglia.

