Segatura in fiamme nel silos di una falegnameria

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 9.45, in viale 4 Novembre, a Fabriano, per l’incendio di polveri di segatura che si trovavano all’interno di un silos, in una falegnameria.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e ad effettuare lo smassamento del materiale che si trovava all’interno del silos. Materiale trasferito all’esterno della fabbrica.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale.

