Patassini (Lega): “500 milioni per la rete ferroviaria Orte-Falconara”

Previsti anche 90 milioni per il collegamento tra il porto di Ancona e l’aeroporto-interporto di Jesi

ROMA – “500 milioni per la rete ferroviaria Orte-Falconara e 90 milioni per il collegamento Porto di Ancona-Aeroporto-Interporto di Jesi tramite Anas. Il titolare delle Infrastrutture Giovannini mi ha confermato nel corso dell’audizione in commissione l’arrivo di risorse ingenti previste nel Pnrr per migliorare due infrastrutture fondamentali per il nostro territorio”.

Lo comunica il deputato marchigiano della Lega Tullio Patassini, membro della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.

“L’integrazione tra Porto di Ancona, Aeroporto ed interporto di Jesi va reso strutturale ed efficiente. Su questo obiettivo la Lega è impegnata da tempo. Grazie al governo Draghi, arriva un cambio di passo per il territorio marchigiano con misure che contribuiscono concretamente allo sviluppo economico e sociale anche di quelle aree colpite dalla tragedia del terremoto”.

