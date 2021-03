Mauro Lucentini: “Pesaro laboratorio per la Lega”

PESARO – “La provincia di Pesaro è un laboratorio storico per la Lega che sta continuando a fare passi da gigante sul territorio. Faremo leva su questa vivacità politica e sociale per imprimere ulteriore slancio al movimento. Ringrazio il nostro commissario regionale, l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, per avermi affidato il prestigioso e stimolante compito di traghettare fino al congresso un territorio di così grandi potenzialità”.

Lo dichiara Mauro Lucentini (nella foto), neocommissario della Lega provinciale di Pesaro-Urbino, l’uomo di esperienza che Marchetti ha voluto al timone della provincia che, nelle ultime elezioni, ha ottenuto risultati eccezionali tutti da capitalizzare. Lucentini, da poco parlamentare in surroga dell’assessore regionale Giorgia Latini, porta in dote capacità e piglio dirigenziale espressi nella gestione del territorio fermano in veste di coordinatore provinciale.

“Col gruppo provinciale Lega ci metteremo subito al lavoro sulla sanità e non solo con la spinosa questione dell’ospedale unico – aggiunge Lucentini – La pandemia ha impattato fortemente sulla provincia evidenziando in modo esemplare quali e quante siano le criticità quando si smantella pezzo dopo pezzo la sanità diffusa come hanno fatto le giunte PD”.

