Quarantaduenne arrestato a Numana dopo un furto dai Carabinieri

NUMANA – A Numana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno arrestato un cittadino italiano, 42enne, originario della provincia di Savona e dimorante nella Riviera del Conero, resosi responsabile di furto aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri, una pattuglia del NORM che transitava in via Litoranea di Marcelli di Numana notava un uomo allontanarsi frettolosamente dal parcheggio di un ristorante. Dopo un breve inseguimento, i militari riuscivano a bloccare il fuggitivo, che nel frattempo si era allontanato a bordo di una Fiat Punto in direzione di Camerano. Sottoposto a perquisizione, gli operanti rinvenivano, sotto il sedile lato passeggero, uno zaino contenente carte di pagamento e documenti di identità, asportati poco prima dall’abitacolo di un furgone di proprietà di una ditta edile, impegnata a Numana per alcuni lavori di ristrutturazione.

Accertata la responsabilità in capo all’indagato, i Carabinieri lo dichiaravano in arresto, e la refurtiva veniva restituita alla vittima.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ancona si è tenuto il giudizio direttissimo con il quale è stato convalidato l’arresto.

L’arresto si inserisce nell’ambito del prosieguo dei servizi di contrasto ai reati predatori, come noto, difficili da perseguire e che provocano grande allarme sociale.

La Compagnia di Osimo, in piena condivisione con le direttive del Comando provinciale di Ancona, continua ad imprimere un forte impulso all’attività preventiva e, quindi, al controllo del territorio.

