Ventenne arrestato dai carabinieri per furto e danneggiamento

FABRIANO – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno arrestato, in flagranza, per furto e danneggiamento, un ventenne nato nel Lazio e residente in Umbria. Il fatto è avvenuto questa notte, poco prima delle 4, nel quartiere Borgo.

In via Brodolini, infatti, la pattuglia in servizio scorge, da lontano, le fiamme in prossimità della vetrina di un’attività commerciale che è stata danneggiata. Mentre si avvicina velocemente nota un giovane che, con fare sospetto, saliva rapidamente a bordo di una macchina dove c’erano altri due ragazzi, seduti nei sedili posteriori, che dormivano. Il giovane è stato fermato.

Nel frattempo i carabinieri hanno chiamato i vigili del fuoco di Fabriano che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Le fiamme, infatti, avevano divorato un motorino. Il giovane conducente del mezzo è stato subito interrogato. Poi la pattuglia ha notato che aveva le mani sporche di olio e che puzzavano di benzina. E’ scattata la perquisizione del mezzo. I carabinieri hanno rinvenuto pezzi di motorino, compatibili con quello che era andato distrutto poco prima, due caschi e un filtro, nel portabagagli.

E’ così emerso che quel giovane, pochi minuti prima, dopo aver trascorso la serata a Fabriano, una volta arrivato in via Brodolini e aver notato il motorino parcheggiato davanti al negozio, mentre i suoi amici dormivano profondamente, ha iniziato a smontare e rubare diverse componenti dello scooter dando per scontato di non essere notato.

Quando, però, ha messo mano al tubo del carburante, con la sigaretta in bocca, il motorino ha preso fuoco.

Una volta ricostruito il tutto, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per furto e danneggiamento.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Ancona.

La presenza capillare del Nucleo Radiomobile, ogni notte, per le vie della città è una risorsa: la pattuglia, in quella zona, in quel momento, ha fatto si che si risolvesse il caso in un attimo.

