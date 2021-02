Scontro frontale con due persone bloccate all’interno delle auto

OSIMO – Un nuovo incidente stradale, con due feriti, è avvenuto questa mattina ad Osimo.

Sul posto, in via D’Ancona, alle 8.35, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto.

I Vigili del fuoco di Osimo, insieme ai sanitari del 118, hanno estratto due persone, rimaste bloccate tra le lamiere accartocciate delle auto, che sono state subito trasportate all’Ospedale regionale di Torrette.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto, per i rilievi di legge, anche gli agenti della Polizia locale.

