Finisce con l’auto in un dirupo, una donna soccorsa e ricoverata all’Ospedale di Torrette

APPIGNANO – Una donna è rimasta ferita, questa mattina, in un incidente stradale.

Sul posto, alle 8.35 – in contrada Verdefiore, nel Comune di Appignano – sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macerata.

La conducente di un’auto, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo finendo in un dirupo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha subito collaborato con i sanitari del 118 per estrarre la signora dall’abitacolo della vettura. Subito dopo la donna è stata trasferita, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, all’Ospedale Torrette, ad Ancona, per le cure del caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it