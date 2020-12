Perde il controllo dell’auto che finisce in una scarpata, ragazza in ospedale

AGUGLIANO – Questa mattina, alle ore 8.30, la Squadra di Ancona dei Vigili del fuoco è intervenuta in Contrada Gavone, nel Comune di Agugliano, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento la ragazza al volante dell’auto ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo sottostante alla carreggiata. La vettura ha finito la sua corsa rovesciandosi.

I Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno prestato assistenza alla conducente la quale, successivamente, veniva trasportata al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso.

La Squadra dei Vigili del fuoco provvedeva quindi a mettere in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

