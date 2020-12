Auto in fiamme, pronto intervento dei vigili del fuoco

CASTELFIDARDO – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 7.15, con la Squadra di Osimo in via Donizetti, a Castelfidardo, per un incendio di un’autovettura parcheggiata lungo la strada.

I Vigili del fuoco, presenti con un’autobotte ed un mezzo 4×4, hanno spento le fiamme e successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

