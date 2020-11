Giorgio Girelli: “Onore e gratitudine alle Forze Armate”

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – In periodi in cui principi e valori non godono dell’intero spazio che ad essi dovrebbe riservare una società sana e fiera, le Forze Armate sono presidio ed esempio di civismo, lealtà e coraggio, non intaccati da qualche isolata deviazione.

Esse, preposte alla difesa della Patria e al mantenimento della pace in diversi scacchieri internazionali, concorrono ad assistere efficacemente la comunità nazionale dinanzi a calamità naturali ed emergenze sanitarie vigilando anche sulla sicurezza delle nostre città e dei loro territori, nonchè distinguendosi inoltre per l’alto livello dell’operato scientifico, della ricerca e degli studi documentati dalle loro pregevoli pubblicazioni.

Di qui i sentimenti di vicinanza e gratitudine dei cittadini per le loro Forze Armate.

*Presidente Emerito Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”

Nella foto: il Generale Giovanni Nistri e l’ambasciatore Giorgio Girelli

