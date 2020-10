Mercoledì a Pesaro la presentazione del libro L’enigma di un genio, dedicato a Federico Fellini

PESARO – Verrà presentato mercoledì 7 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala del Consiglio comunale di Pesaro il libro L’Enigma di un genio. Capire il linguaggio di Federico Fellini di Jamashid Ashough. L’iniziativa è promossa dal Cif Comitato Comunale di Pesaro, l’associazione culturale Il Faro, la Società Operaia di Mutuo Soccorso sezione di Pesaro e il patrocinio del comune di Pesaro.

Dopo la presentazione della dottoressa Graziella Gentilini,presidente del Cif di Pesaro, seguirà una introduzione della professoressa Irene Gallieni presidente dell’Associazione culturale il Faro . Poi il giornalista Paolo Montanari intervisterà l’autore. Jamshid Ashough è nato in Iran nel 1957.

Dal 1980 vive in Italia dove svolge la professione di medico. E’ autore di due libri scritti in lingua farsi (persiana) ed uno in lingua italiana: “Gesù Cristo: innocenza,coraggio e amore”. Scrittore,critico artistico e cinematografico, collabora con il mensile Da Leggere e dirige la rubrica televisiva “La Voce dello Spettacolo” da lui ideata. Con il poderoso volume L’Enigma di un Genio, Jamashid Ashough ha iniziato un percorso artistico e filmico su Federico Fellini, di cui ricorre il centenario dalla nascita.

Ed è già in cantiere un altro saggio sul regista riminese. Sandra Milo, uno dei personaggi reali e onirici del cinema felliniano, ha definito questo libro, “intrigante, alla scoperta di un Fellini a noi sconosciuto.

Il lavoro svolto dall’Autore è quasi metafisico e ci indirizza verso conclusioni che ci appaiono a prima vista inverosimili”. L’ autore è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle per regalare alla cultura italiana una ricerca che dalle riflessioni filosofiche a quelle psicoanalitiche del cinema di Fellini

Sono previste tutte le regole anti-covid

