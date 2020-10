Auto finisce in una scarpata, recuperata dai vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle 11,55, in località Valleremita, a Fabriano. La squadra, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4. ha dovuto farsi spazio tra i rovi per poter recuperare un’auto finita in una scarpata.

In collaborazione con un mezzo adibito al trasporto di auto incidentate, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano hanno poi recuperato l’auto e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale.

