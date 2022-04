Mazzini e la questione femminile, venerdì se ne parla a Pesaro

PESARO – Si svolgerà venerdì (8 aprile) alle ore 17 nella Sala rossa del comune di Pesaro una conferenza di Paolo Montanari su “Mazzini e la questione femminile”.

L’ iniziativa culturale è organizzata dal Centro italiano femminile comitato di Pesaro e Cif provinciale, Banca del tempo di Pesaro e Società operaia di mutuo soccorso di Pesaro con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Banca di Pesaro.

Dopo i saluti del presidente del Soms Emilio Melchiorri, che rappresenta un sodalizio nato nel 1862, a cui parteciparono pochi anni dopo anche donne come la pesarese Sara Levi Nathan, prenderanno la parola l’avvocato Rita Giorgi presidente del Cif di Pesaro e membro della direzione nazionale e Delfina Maffei presidente della Banca del tempo di Pesaro e segretaria nazionale dell’associazione. Introdurrà la conferenza il consigliere regionale Micaela Vitri.

Parlare del ruolo post unitario ed europeo, soprattutto in Inghilterra, è un tema che in parte contrasta con la distruzione e la follia della guerra in Ucraina. Eppure il ruolo delle donne protagoniste nelle lotte per l emancipazione e conquista dei diritti, che trovarono un terreno fertile nel pensiero di Mazzini, di cui si celebrano i 150anni dalla morte , e il successivo ruolo delle donne nella Resistenza anti fascista, trova in questo momento un punto e un grido di dolore nelle tante donne che con i loro figli hanno dovuto abbandonare l Ucraina.

Donne che devono svolgere anche il ruolo paterno, perché i loro uomini sono in guerra. Dalle conquiste sindacali, come il diritto al voto, arriviamo oggi alla conquista di libertà di un popolo e di una solidarietà di altri popoli, come si auspicava Mazzini con la Giovine Europa.

