Alle 18 si abbassano le serrande e la città si svuota: ecco il centro di Ancona in tempo di Covid

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – L’emergenza sanitaria di questi giorni si fa sentire anche nella nostra Ancona.

Se nella favola di Cenerentola l’incantesimo aveva il suo effetto alla mezzanotte, nella nostra attuale realtà, quando le lancette dell’orologio segnano le ore diciotto, uno scenario impensabile fino a qualche tempo fa ci riporta ad un incubo, dal quale credevamo di essere usciti per sempre.

Se le strade potessero parlare, e così i tavolini, le posate e l’allegria di una serata in bella compagnia, le parole non potrebbero essere diverse dalla tragedia consegnataci dalle fotografie. Ma la speranza in un futuro migliore non deve abbandonarci: prima o poi tutto terminerà, e i sacrifici di oggi ci riporteranno alla normalità di tutti i giorni.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it