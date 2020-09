Scuola marchigiana al via con 17 nuovi dirigenti

Aperto il nuovo anno scolastico. L’elenco completo delle nuove dirigenze scolastiche

ANCONA – Oggi primo giorno di incarico per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21. A giorni ne sarà nominato un diciottesimo per coprire la sede dell’IC di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare precedentemente individuata. E 18 sono anche i presidi che, sempre da oggi, sono in quiescenza al termine della loro carriera scolastica, ai quali il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha espresso a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la gratitudine per l’impegno profuso.

In totale i dirigenti formalmente in servizio nel nuovo anno sono 213, mentre sono 23 le reggenze annuali, di cui 19 riguardano le istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione, per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari, e quattro vanno a coprire sedi disponibili ma non vacanti.

Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l’Ufficio scolastico regionale ha disposto il trasferimento di sede su richiesta degli stessi interessati, di cui cinque provenienti da altra regione (tre dalla Lombardia, uno dal Veneto e due dal Piemonte), mentre quattro sono quelli che hanno chiesto il trasferimento fuori dalle Marche.

A tutti l’augurio di buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico regionale e nazionale.

QUI SOTTO tutti gli aggiornamenti:

SCUOLA quadro generale dirigenti scolastici_aggiornato 1 sett 2020

SCUOLA elenco dirigenti in pensione as 2019_20

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it