Oltre trecento interventi dei Vigili del Fuoco: dopo l’ondata di maltempo concluse le operazioni di soccorso

ANCONA – Questa mattina si sono concluse le operazioni di soccorso che hanno determinato uno straordinario impegno dei Vigili del Fuoco di tutta la provincia in conseguenza del maltempo del primo pomeriggio di domenica scorsa che con grandine e vento ha colpito la provincia.

Oltre 300 gli interventi svolti in tre giorni, principalmente nell’area anconetana. Sono stati rimossi alberi e rami sulle sedi stradali, in cortili e parchi, si sono messi in sicurezza vetrate, comignoli, antenne, grondaie, tende, tettoie e insegne pericolanti e incombenti su aree pubbliche.

I Vigili del fuoco dorici, diretti dal Comandante Mariano Tusa, hanno potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori squadre operative ed il supporto di mezzi speciali provenienti da Ascoli Piceno e Macerata al fine di rispondere con la massima tempestività e gradualità alle richieste di intervento pervenute dalla cittadinanza.

