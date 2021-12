Consiglieri comunali e sindaci al voto per rinnovare il Consiglio provinciale

ANCONA – Domani (sabato 18 dicembre) si rinnova il Consiglio provinciale di Ancona e si elegge anche il nuovo presidente.

I candidati alla carica di presidente sono Daniele Carnevali (sindaco di Polverigi) e Marco Filipponi (sindaco di Genga).

Le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale sono: Unione democratica (lista n.1), Ancona Per i beni comuni (lista n.2), Ancona La nuova provincia (lista n.3), che concorreranno per l’elezione di dodici consiglieri.

Il seggio elettorale è unico e verrà allestito nella Sala consiliare provinciale, posta al 2° piano del Palazzo della Provincia a Passo Varano, sita all’indirizzo Strada di Passo Varano, 19/A.

Le operazioni di voto, che saranno nel rispetto delle norme anti Covid19, si svolgeranno nella giornata di domani (sabato 18 dicembre) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 .

Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo grado, secondo quanto stabilito dalla legge 56/14 di riforma delle Province: elettori ed eletti sono infatti i sindaci e i consiglieri comunali, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini amministrati.

I votanti saranno, tra sindaci e consiglieri comunali, 665, in rappresentanza dei 47 comuni del territorio.

Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia e il presidente dura in carica 4 anni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e il Consiglio dura in carica due anni.

L’insediamento del presidente della Provincia eletto è immediato, all’atto di proclamazione. La prima seduta del Consiglio provinciale sarà convocata dal presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art. 40, comma 1, TUEL).

