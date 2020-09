Il vento idiota, un bel viaggio nell’ultimo romanzo di Peter Kaldheim

di TIBERIO CRIVELLARO

Ne “Il vento idiota” (E/O Edizioni) di Peter Kaldhaim, il protagonista ha lo stesso nome dell’autore. Romanzo autobiografico? Pensatela come vi garba. Al dunque. Carta d’identità di Peter ivi protagonista: 37 anni, disoccupato, squattrinato. Come Ismaele? Direte. Ma no, capirete che non s’imbarca con un certo Achab a caccia di balene bianche.

In fuga invece, e alla svelta, prima che un certo Joe La mazza lo ammazzi. Il nostro, alcolista e piccolo spacciatore gli ha tirato un grosso bariglione. Quella “coca” se l’è sniffata tutta y no tiene mas dinero por pagar el Ras de New York. Scappa lasciando il suo armadietto (unico bene) alla Penn Station pieno di stracci y spazzolino e dentifricio.

C’era poco di cui vantarsi: cocainomane “akrassico”; debolezza umana che impedisce di navigare a vele spiegate, a essere preda della “balena” tossica. Per dirla alla Bob Dylan: “Idiot Wind” nel mar dei sargassi.

Trovate che faccio dello spirito? In un certo senso, date le righe “stupefacenti” che sto scorrendo. Peter aveva perso tutto ciò che contava: carriera, matrimonio, il rispetto dei genitori e quello degli amici. E adesso bisognava fuggire col vento in poppa, pardon, in autostop dalla Grande Mela verso Portland fino a Mammoth Spring! (Guardatevi la carta degli States!) traversando marciapiedi e ogni tipo di careggiata fatta di tossici, barboni, hyppie, ex reduci del Vietnam. Kerouacaniamente. Eppure fra le tante “anime perse” troverà un altruismo da far invidia ai frà-ncescani. L’autore ci pennella un autentico quadro dell’America “scaturia” (alienata).

Ma tranquilli, la storia non finirà drammaticamente come ve la state figurando. Peter attraverserà ben 33 località tra bufere di neve e caldi deserti. E tante piogge. Buon viaggio miei cari!

PETER KALDHEIM

IL VENTO IDIOTA

E/O Edizioni

