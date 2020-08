Sterpi in fiamme alle pendici del Conero, pronto intervento dei vigili del fuoco

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, subito dopo le 16, a Massignano, alla periferia di Ancona, per un incendio di sterpi sviluppatosi in prossimità del Monte Conero.

La squadra A.I.B. (Antincendio Boschivo), come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi, coadiuvata dalla squadra di Ancona è intervenuta con tre mezzi 4×4 e due autobotti per spegnere le fiamme e bonificare la zona dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche due D.O.S. (Direttore Operazioni Spegnimento). La zona interessata si espande per circa 200 metri quadrati.

