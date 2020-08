Scontro tra due mezzi pesanti ed un’auto sull’autostrada: grave una donna, traffico bloccato

ANCONA – Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera abbastanza grave, oggi pomeriggio, alle ore 17, in un incidente accaduto lungo l’autostrada A14, al km 242, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto.

Per cause in fase di accertamento, da parte degli agenti della polizia autostradale, si sono scontrati due automezzi pesanti ed un’autovettura.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti, insieme ai mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco.

La squadra di Ancona, arrivata con un’autobotte, un mezzo di appoggio e l’autogrù, ha collaborato inizialmente con i sanitari del 118 per estrarre i feriti coinvolte nell’incidente.

Una donna, in considerazione delle sue condizioni, è stata subito dopo trasportata, con l’eliambulanza, all’ospedale regionale di Torrette.

La squadra dei vigili del fuoco ha poi provveduto a mettere in sicurezza sia i mezzi coinvolti nell’incidente, sia l’area dell’intervento.

Per consentire gli interventi di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi, l’autostrada è rimasta bloccata ed il traffico deviato sulla Statale, con tutte le conseguenze immaginabili.

