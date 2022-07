Scontro sull’autostrada, il conducente di un furgone trasportato a Torrette con l’eliambulanza

CIVITANOVA MARCHE – Due persone sono rimaste ferite (una in maniera abbastanza grave) in un incidente avvenuto questa mattina, alle 7.20, lungo l’autostrada adriatica, tra i caselli di Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche.

Sul posto, al chilometro 263 direzione Nord, sono intervenuti i Vigili del fuoco con due autobotti.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale si sono scontrati un autoarticolato ed un furgone che trasportava frutta.

Le condizioni del conducente del furgone sono subito apparse gravi. Sulla corsia opposta dell’autostrada – l’A14 è rimasta chiusa, in entrambe le direzioni, fino alle 8.45 – atterrava l’eliambulanza che provvedeva al trasporto dell’uomo all’ospedale anconetano di Torrette.

Gli operatori dei Vigili del fuoco, dopo aver fornito assistenza all’eliambulanza nella fasi di atterraggio e di decollo, provvedevano alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area circostante. A causa della chiusura (per oltre un’ora) e per l’intensità del traffico sull’autostrada si sono formate lunghissime code.

