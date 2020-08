Presentata ad Ancona la lista Rinasci Marche

Presenti all’evento nel capoluogo il segretario di + Europa Della Vedova e tutti i candidati delle 5 province

ANCONA – Presentata ad Ancona presso l’Hotel SeePort la lista con tutti i candidati delle province della lista Rinasci Marche Mangialardi Presidente formata da Verdi, + Europa e Civici. “Una lista con una fortissima presenza femminile – ha sottolineato il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova – e smaccatamente ambientalista. Una presenza rosa non dettata da quote, ma altamente qualificata con donne che rappresentano il femminile in tutte le sfaccettature. Mamme, professioniste, imprenditrici, impegnate in politica e nell’amministrazione a livello locale. Una grande alleanza dei valori: l’equità generazionale, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente. Rinasci Marche darà un segnale forte a tutti i marchigiani che hanno affrontato due terremoti e stanno vivendo l’emergenza Covid-19”.

“È il momento di rinascer – ha dichiarato Gianluca Carrabs dei Verdi – di ripartire dai luoghi e dalle persone delle Marche, che insieme possono fare la differenza. Le Marche sono state la culla del Rinascimento che ha simboleggiato un’età di cambiamento in cui maturò un nuovo modo di concepire il mondo. Oggi ci dobbiamo riprovare e dobbiamo farlo insieme. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l’ultima che effettivamente possa combattere l’imminente crisi climatica globale, questa è una grande alleanza per il clima che deve agire subito e l’azione deve essere rapida e decisa. I comuni svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Maurizio Mangialardi alla guida dell’Anci, ha dimostrato anzi tempo grande attivismo su questi temi, facendosi promotore e sottoscrittore del Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima. Rinasci Marche insieme a lui alla guida della Regione Marche porterà il 100% dei comuni a sviluppare politiche attive sulla transizione energetica e sviluppo sostenibile. Una particolare attenzione sarà data alle aree interne della regione, oggi siamo chiamati più che mai ad operare quel riequilibrio territoriale tra costa ed entroterra. Il divario non è più tra sud e nord dell’Italia, ma tra le aree interne e quelle costiere. Ci vogliono misure forti che individuino le aree interne delle Marche come Zona Economica Speciale dove gli imprenditori che investono ritrovino benefici fiscali e di finanza agevolata appetibili. Un’impresa “nuova” che ragioni su paradigmi nuovi, ovvero che segua le vocazioni del territorio che valorizzi gli immensi giacimenti naturali dello stesso. Fare impresa in questi territori ha una rilevanza soprattutto sociale. Non si può lavorare su vecchi paradigmi oramai superati. Non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Insieme disegneremo il nuovo modello di sviluppo delle marche più equo, sostenibile e legalitario”.

“La nostra lista – ha dichiarato Mattia Morbidoni – si propone di appianare parecchi squilibri sociali che ancora persistono nella nostra regione. Ad esempio, è inaccettabile che nella nostra provincia non ci sia ancora una corretta applicazione della Legge 194, dove non viene garantita alle donne che decidono di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza la mobilità interna dei medici non obiettori. Penso soprattutto agli ospedali di Jesi e Fabriano, con l’80% di medici obiettori”.

Candidati Rinasci Marche

Candidati Pesaro Urbino

Gianluca Carrabs project manager

Maria Rosa Conti avvocata

Fattori Cora ingegnera

Pierpaolo Loffreda docente universitario di cinema

Adiro Marini neo già cancelliere Tribunale di Pesaro

Santelli Sabrina imprenditrice

Valentini Anna avvocata

Candidati Ancona

Morbidoni Mattia manager beni culturali

Petrini Francesca imprenditrice agricola

Santarelli Luca infermiere

Sagramola Giancarlo sindaco di Fabriano

Rubegni Roberto commercialista fiduciario slow Food

Gianna Capuzzo produttrice tessile

Diletta Doffo studentessa

Corrado Manzotti imprenditore

Rosita Remini terzo settore

Candidati Macerata

Alessandra Zampetti manager Unicam

Venanzo Ronchetti pensionato

Francesco Acquaroli avvocato

Sandro Bisonni ingegnere

Giulia Messere dirigente associativa

Sabrina Ercolanoni imprenditrice ambito alimentare

Candidati Fermo

Ugo Pazzi agronomo, presidente Slow Food Marche

Francesca Annalisa Antolini Libera Professionista

Marco Feroci Imprenditore

Giada Pasquini impiegata

Candidati Ascoli Piceno

Edward Rino Alfonsi

Insegnante, operatore economico

Evelyn Bargiacchi

Conduttrice e produttrice televisiva

Barbara Riga

Direttrice strutture sportive

Luciano Spinozzi

Architetto, Insegnante

