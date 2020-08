Oggi a Tolentino inaugurazione della sede elettorale di Francesco Colosi

TOLENTINO – Oggi pomeriggio, alle ore 19, a Tolentino, in via Pacifico Massi n. 13, verrà inaugurata la sede elettorale del candidato cittadino di Fratelli d’Italia Francesco Colosi.

All’avvenimento saranno presenti il candidato Presidente alla Regione Marche Francesco Acquaroli e l’onorevole Marco Osnato, membro della Commissione Finanze e della Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati.

Ricostruzione celere senza burocrazia per il post terremoto, un nuovo piano sanitario che oltre ad ospedali di eccellenza preveda strutture nel territorio (ad esempio un ospedale cittadino); promuovere sviluppo e competitività per le imprese marchigiane (artigiane, industriali, commerciali, agrarie, turistiche); riduzione della pressione fiscale in tutti i settori, interventi a favore dei giovani, maggiore sicurezza e difesa del territorio; sociale di qualità per tutti: nessuno sarà lasciato solo; sostegno alla famiglia e reddito di maternità.

Sono questi alcuni dei punti centrali della coalizione dei quali il candidato locale Francesco Colosi sarà portavoce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it