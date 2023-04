Meloni, Tajani e Salvini ad Ancona per sostenere la candidatura a sindaco di Silvetti

ANCONA – E’ un programma non ancora definitivo quello che vede le tre maggiori cariche dello Stato in visita ad Ancona, unico capoluogo di regione al voto e scelta su un totale di tre destinazioni, (Brescia e Catania sono le altre due) per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti a sindaco di Ancona.

Appoggiato da tre liste civiche, ‘Ancona Protagonista’, ‘Rinasci Ancona’, ‘Civitas, civici Salvi per Ancona’ e dai partiti Forza Italia (che si presenta con la lista Forza Italia-Civici Ancona), Fratelli d’Italia, Lega e Udc, Daniele Silvetti salirà sul palco del comizio elettorale insieme al premier Giorgia Meloni e ai due massimi esponenti, rispettivamente di Forza Italia, Antonio Tajani e della Lega, Matteo Salvini.

“La partecipazione del Presidente del Consiglio Meloni e dei due Ministri – dice Silvetti – è per me motivo di orgoglio. Non solo per l’importanza delle cariche che ricoprono ma per il rafforzativo e la spinta che danno a questa competizione elettorale considerando quella di Ancona una ‘partita’ strategica. Mai in precedenza si è messo in campo uno sforzo istituzionale simile, mai come oggi la convinzione che Ancona possa cambiare passo è così evidente. Questo appuntamento – continua – sarà l’occasione per sottolineare la vicinanza del Governo alle scelte che da qui in poi farà questa città con noi alla sua guida. La filiera istituzionale di Governo-Regione-Comune sarà un’opportunità unica che non ci faremo sfuggire. Per questo territorio si concretizza dunque la possibilità di avviare una nuova stagione”.

