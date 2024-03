“Patto Civico per Monte Urano è l’unica lista con le idee chiare”

MONTE URANO – “A circa due mesi dai giorni 8 e 9 giugno, date fissate per l’elezione del nuovo Consiglio comunale di Monte Urano, c’è una sola lista che si propone alla guida del paese”, dicono i promotori della lista.

“Patto Civico per Monte Urano, la lista che sostiene la candidatura al ruolo di sindaco di Claudio Moretti (nella foto), è l’unica compagine che da più di due mesi è impegnata sul territorio a raccogliere le istanze della cittadinanza e a proporsi come una seria alternativa alla guida del paese.

Questa settimana, infatti, la lista capitanata dall’avvocato Moretti, concluderà la campagna di ascolto per presentare successivamente il proprio programma elettorale e tutti i componenti della lista dei candidati consiglieri alla cittadinanza monturanese.

Sembrano latitare invece maggioranza e opposizione.

Ad oggi, infatti, il sindaco Moira Canigola non ha ancora sciolto la riserva e la minoranza del gruppo di “Cambiamo musica” ha solo annunciato un accordo con quella che, fino a poco tempo fa, lo stesso capogruppo Massimo Mazzaferro definiva “la stampella della sinistra”, ovvero la lista dell’allora candidato sindaco Germano Craia.

È emblematico che il gruppo di maggioranza dopo dieci anni di amministrazione del paese non riesca a proporre un candidato sindaco e una lista di persone che possano dare continuità all’azione amministrativa. Non risulta certo più incoraggiante una minoranza assolutamente impalpabile che, dopo cinque anni, ancora non è riuscita a trovare l’accordo su un leader che la possa rappresentare alle prossime elezioni. Possiamo contare solo un susseguirsi di voci e smentite condite da tanta litigiosità all’interno dei gruppi.

Patto civico per Monte Urano, al momento, resta l’unica e vera novità della prossima tornata elettorale e si propone a tutta la cittadinanza monturanese come una realtà seria e credibile in grado di guidare il paese con azioni mirate e concrete basate su un piano di intervento strutturato.

Una vera lista civica pensata per risolvere i molti problemi del paese e che non ha necessità di far quadrare i conti all’interno di qualche sede di partito. Una lista civica che non può essere definita né di destra né di sinistra, ma più semplicemente una squadra formata da competenti, volenterosi e lungimiranti cittadini di Monte Urano che si mettono al servizio della collettività.

E non è forse questo lo scopo vero e ultimo di un’Amministrazione comunale?”, concludono i promotori della compagine civica.

