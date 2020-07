CORONAVIRUS / Positivo ad una festa: 70 persone in isolamento

I tamponi hanno accertato la presenza di 5 casi positivi. Un’altra persona sintomatica è andata a cena con gli amici: in 30 sono stati posti in isolamento

ANCONA – Nei giorni scorsi sono stati accertati nella provincia di Pesaro-Urbino 2 nuovi casi Covid-19 positivi che hanno richiesto approfondimenti epidemiologici dovuti all’ampio numero di contatti individuati.

Il primo paziente, sintomatico, ha partecipato ad una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici hanno però accertato che nessuno dei contatti è positivo.

Per quanto riguarda il secondo paziente, rilevato con tampone positivo a Rimini, ma residente nelle Marche, sono stati analizzati 70 tamponi, effettuati su contatti che avevano partecipato alla stessa festa in un locale. I tamponi, refertati ieri, hanno accertato la presenza di 5 casi positivi.

In seguito a queste indagini epidemiologiche e al normale iter del percorso nuove diagnosi, il Gores ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti.

I positivi sono 7, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Di questi, 5 sono l’esito degli approfondimenti epidemiologici sui contatti della persona risultata positiva nei giorni scorsi, che aveva partecipato alla festa nel locale, e 2 sono persone risultate positive in seguito a controllo al rientro dall’estero.

