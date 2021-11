Assessore positivo al Covid, la Giunta regionale delle Marche in isolamento volontario

ANCONA – A seguito della rilevata positività al virus Sars-Cov-19 dell’assessore regionale Guido Castelli, emersa al termine della riunione di Giunta che si è svolta questa mattina, il presidente, gli assessori, il capo di gabinetto e il segretario generale della Regione Marche hanno ritenuto opportuno, a partire da oggi, porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

La notizia è stata confermata dallo stesso Guido Castelli nel suo profilo Facebook. “Cari amici, oggi pomeriggio ho scoperto di essere positivo al Covid. Sto bene.

“Non abbassiamo mai la guardia – aggiunge l’assessore Castelli -, anche se siamo vaccinati. Attualmente sono in isolamento e dalla mia abitazione continuerò a lavorare per la nostra comunità. Mi raccomando: prudenza e attenzione, i contagi sono risaliti”.

Come prima conseguenza il presidente Dino Latini ha annullato la seduta dell’Assemblea legislativa regionale, già convocata per domani (martedì 16 novembre), alle ore 10.

