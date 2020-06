Per la Lega Marche un weekend impegnativo con Matteo Salvini ed i gazebo del tesseramento

Sabato e domenica nuova campagna in 57 comuni. Il leader nazionale a Porto Recanati, Ancona e Fano

ANCONA – “I marchigiani chiamano alla buona politica e la Lega risponde stando al loro fianco nelle piazze con l’arrivo di Matteo Salvini e la campagna di tesseramento nei gazebo di 57 comuni sabato 27 e domenica 28 giugno. Il +62% di tesserati raggiunto nell’ultimo anno testimonia il valore reale e condiviso del progetto Lega per le Marche che, dopo decenni di PD, cercano e meritano il buon governo”. Così il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti impegnato in un weekend di fuoco da Sud a Nord della regione.

Sarà domani a Porto Recanati dove insieme al segretario federale della Lega Matteo Salvini incontrerà la stampa a colazione alle 9.30 presso il Caffè del Corso e i militanti al gazebo per il tesseramento allestito nei pressi. Come sempre, Salvini “non dimentica” l’Hotel House dove si recherà prima di colazione: la Lega ha avviato una proficua azione di riqualificazione in collaborazione con Comune, Prefettura e residenti che in questi giorni si è bloccata per il Covid.

Da Porto Recanati il tour di Salvini prosegue per Ancona (sede Confartigianato) e Fano dove è previsto il pranzo con imprenditori e militanti. Il resto del sabato e della domenica sarà speso tra i gazebo della regione che saranno attivi nei seguenti comuni:

Acqualagna (Pole) 27 09:30 – 12:30 Via Valeria (Farmacia) Cagli 28 09:00 – 12:00 Piazza Matteotti Cartoceto (Lucrezia) 28 09:00 – 13:00 Piazza Giovanni Paolo II Colli al Metauro (Calcinelli) 27 e 28 9:00 – 12:00 Piazza Marconi Fano 27 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00 Corso Matteotti Fermignano 28 9:00 – 12:00 Piazza Garibaldi Fossombrone 27 9:00 – 13:00 Via Matteotti, angolo Corso Garibaldi Montelabbate -Vallefoglia -Tavullia 27 e 28 9:30 – 13:00 Centro Commerciale Via Giacometti – Vallefoglia (davanti al Conad) Pergola 27 9:00 – 12:30 Voltarella Petriano (Gallo) 27 9:00 – 12:00 Piazza Centro Civico – Via Cavour Urbino 27 9:00 – 12:30 Via Buozzi (zona Mercato) Ancona 27 17:00 – 20:00 Viale della Vittoria (Piazza Diaz) Ancona 28 10.00 – 13:00 Ascensore Passetto Chiaravalle 27 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00 Corso Matteotti – Via Montessori Falconara M. 27 e 28 10:00 – 12:00 / 18:00 – 20:00 Piazza Mazzini Jesi 28 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Arco del Magistrato Loreto 27 14:00 – 17:00 Piazza Kennedy Loreto 28 10:00 – 13:00 Via G. Solari Maiolati Spontini 28 9:30 – 12:30 Piazza Kennedy Monte San Vito 27 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:00 Piazza della Repubblica Osimo 27 10:00 – 13:00 Corso Mazzini S. Maria Nuova 27 9:30 – 12:30 Piazza Magagnini Sassoferrato 28 10:00 – 13:00 Via Cavour Senigallia 27 e 28 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:30 Piazza Roma Macerata 27 10:00 – 13:00 Via Garibaldi, 111 Macerata 28 10:00 – 13:00 Corso Cavour, 36 Camerino 27 8:00 – 13:00 Piazzale antistante sede CONTRAM Cingoli 27 9:00 – 13:00 Viali Valentini Corridonia 27 e 28 9:00 – 13:00 Piazza della Vittoria Matelica 27 16:00 19:00 Viale Cesare Battisti Matelica 28 9:00 – 12:30 Viale Cesare Battisti Morrovalle 27 10:00 – 13:00 Piazza Garibaldi Morrovalle (Trodica) 27 17:30 – 20:00 Piazza Pertini Pollenza 27 9:30 – 13:00 Via Nazionale, 10 (Casette Verdini) Porto Recanati 27 9:00 – 13:00 Via Don Minzoni (zona P.zza Rimembranza) Recanati 27 9:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00 Corso Cavour, 20 Recanati 28 9:30 – 13:00 Quartiere Villa Teresa San Severino 27 8:00 – 19:00 Piazzale della Stazione Tolentino 27 e 28 16:00 – 20:00 Piazza Maurizi Fermo 27 17:00 – 20:00 Lungomare Fermano (Largo Capitaneria Porto) Fermo 28 09:00 – 13:00 Lungomare Fermano (Largo Capitaneria Porto) Altidona – Valdaso 27 e 28 09:30 – 12:30 Via C.Colombo n.20 Monte Giberto 28 14:00 – 19:00 Via Diaz 12 Monte Urano 27 9:00 – 13:00 Via Bolsena loc.triangolo Monte Urano 28 9:00 – 13:00 Piazza Liberta’ Montegranaro 27 10:00 – 13:00 Viale Zaccagnini (Tigotà) Pedaso 27 15:00 – 19:00 Piazza Roma Pedaso 28 9:00 – 13:00 Piazza Roma Porto S. Elpidio 27 e 28 18:00 – 20:00 Via Marina – Zona Faleriense Porto S. Giorgio 27 16:00 – 19:00 Piazzetta Silenzi Porto S. Giorgio 28 16:00 – 19:00 Piazza Matteotti Sant’Elpidio a Mare 27 10:00 – 13:00 Viale Roma n.2 Sant’Elpidio a Mare (Casette d?Ete) 27 16:00 – 18:00 Corso Garibaldi n.76 Ascoli Piceno 27 e 28 11:00 – 13:00 / 17:00 – 19:00 / 21:00 – 23:00 Piazza del Popolo Castel di Lama 27 10:00 – 12:30 Zona Mercato Colli del Tronto 28 17:00 – 20:00 Piazzale Padre G. Felci (Monumento ai Caduti) Cupra Marittima 28 9:30 – 12:30 Lungomare centro c/o campi tennis Folignano 27 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Viale Genova Grottamare 27 10:00 – 13:00 / 18:00 – 22:00 Piazza Pericle Fazzini Grottamare 28 10:00 – 13:00 / 18:00 – 22:00 Zona Kursaal Marina di Massignano 27 10:00 – 12:00 Complesso Ambrosi Monsampolo del Tronto 27 9:30 – 12:30 Via Salaria (lato Ufficio Postale) Montalto 28 10:00 – 13:00 Piazza Sisto V Monteprandone (Centobuchi) 27 e 28 17:00 – 20:00 Via Salaria parcheggio Giovarti Rocca Fulvione 27 16:00 – 18:00 Piazza Aldo Moro San Benedetto del Tronto 27 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Piazza Matteotti vicino Chiesa S Giuseppe San Benedetto del Tronto 28 10:00 – 13:00 / 17:00 – 21:00 Viale S. Moretti (Chicco d’Oro) Spinetoli 27 9:30 – 12:30 Zona Mercato – Piazza Kennedy Venarotta 27 9.30 – 12:30 Piazza Aldo Moro

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it