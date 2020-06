Inaugurata ad Ancona la sala giochi della Cardiochirurgia pediatrica in memoria di Riccardo

ANCONA – “Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso il segno che ce l’hai fatta” queste parole erano il motto di Riccardo Piconi, un ragazzo davvero speciale che la sua famiglia ha voluto ricordare pensando al benessere di tutti i piccoli e grandi cuori birichini del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e congenita di Ancona.

Oggi, 24 giugno, si inaugurano i mobili e i giochi che sono stati donati dalla sua famiglia e dai suoi amici. La coincidenza ha voluto che questa festa avviene nel giorno del compleanno di Riccardo, oggi avrebbe compiuto 22 anni.

“I bambini ricoverati grazie alla famiglia di Riccardo potranno da oggi avere uno spazio adeguato alle loro esigenze. Sono stati donati mattonelle di gioco per le varie fasce di età. Questi giochi hanno notevoli benefici, sono divertenti, stimolano i bambini da un punto di vista cognitivo e sono facilmente pulibili e mai in disordine.” Sostiene la Presidente del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici Valentina Felici. Sono stati inoltre donati scaffali per tenere in ordine il materiale presente in sala giochi, una libreria e un tavolo con sedie.

“Abbiamo con la responsabile dei progetti, dr.ssa Annalisa Cannarozzo e con la mamma di Riccardo, Roberta studiato quali mobili e quali giochi fossero più adatti per i bambini ricoverati e per sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. “ continua Valentina” e terminata la necessaria trafila burocratica di accettazione dei mobili, siamo oggi qui per inaugurare questa sala giochi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno donato in memoria di questo ragazzo che non ho avuto la fortuna di conoscere ma che tutti i medici del reparto descrivono come un ragazzo speciale, positivo e questo lo capisco dalla passione e la generosità dimostrata con questo gesto dalla famiglia. Anche il Primario del Reparto, Prof. Marco Pozzi è felice di questo dono e che le parole di Riccardo appese con una bella targa possano sostenere le famiglie dei cuori birichini. Ha benedetto la nuova sala giochi Don Giancarlo.

