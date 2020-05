Stabilimento balneare distrutto dalle fiamme sulla spiaggia di Portonovo / VIDEO

ANCONA – Quella di quest’anno è una stagione balneare partita davvero male. Questa mattina, sulla spiaggia Bonetti, a Portonovo, è stato distrutto dalle fiamme perfino uno stabilimento balneare. Sul posto – alle 6.40 – appena è scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi.

La squadra dei vigili, appena giunta sul posto, si è prodigata per spegnere le fiamme e, successivamente, ha provveduto a mettere in sicurezza ed a bonificare tutta la zona circostante.

Ingenti i danni subiti dalla struttura turistica. Verifiche tecniche sono in corso per accertare le cause del rogo.

“Questa mattina – ha dichiarato il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli – ho ricevuto la notizia dell’incendio che ha devastato uno stabilimento della baia di Portonovo, peraltro ristrutturato per intero da poco tempo.

“Una tragedia che, qualunque ne sia la causa – continua il sindaco di Ancona -, si aggiunge al difficile periodo per le imprese e gli imprenditori del territorio, proprio nei giorni dell’avvio della stagione.

“Esprimo la mia vicinanza – conclude Valeria Mancinelli – a chi deve rialzarsi in fretta e con convinzione, alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti”.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

