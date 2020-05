Perde il controllo dell’autoarticolato che si schianta contro una vettura: tragedia sfiorata davanti all’ospedale regionale di Torrette

ANCONA – Tragedia sfiorata, questa sera, poco prima delle 20, in via Conca, davanti all’ospedale regionale di Torrette. Per cause in via di accertamento il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo che si è poi schiantato contro un’auto che, in quel momento, stava procedendo in senso contrario.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, insieme al personale sanitario del 118, hanno prestato assistenza al conducente della vettura, subito dopo accompagnato al pronto soccorso del vicino ospedale.

Successivamente la squadra dei vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a mettere in sicurezza sia i due mezzi coinvolti nello schianto, sia tutta l’area circostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it