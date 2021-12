Perde il controllo dell’auto che si schianta contro una pianta

MUCCIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno a mezzanotte, lungo la Strada provinciale 209, alla periferia di Muccia, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento, da parte dei carabinieri, un’auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa in un campo, contro una grossa pianta.

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha estratto il conducente – un uomo di 36 anni – dall’abitacolo accartocciato della vettura. L’uomo, in considerazione dei traumi riportati, è stato affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto all’ospedale di Camerino.

Subito dopo i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’area circostante.

