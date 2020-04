Approvata la mozione della Lega Marche: 1.000 euro ad ogni operatore sanitario impegnato nell’emergenza epidemiologica

ANCONA – Approvata oggi in Consiglio regionale la mozione dei consiglieri del gruppo della Lega Salvini Marche Sandro Zaffiri, Luigi Zura Puntaroni, Marzia Malaigia e Mirco Carloni che prevede un bonus di 1.000 euro a tutto il personale sanitario impegnato nella gestione dell’emergenza Covid-19.

I lavoratori della sanità regionale, in prima linea nella lotta al Coronavirus, oltre a quanto già previsto dall’Accordo tra la Regione Marche e le Organizzazioni sindacali, grazie alla Mozione della Lega, si vedranno riconoscere una premialità a titolo di una tantum di 1.000 euro.

Al personale sanitario infatti spetterà comunque quanto previsto dall’applicazione del CCNL per quanto riguarda il lavoro straordinario effettuato, le indennità legate alle particolari condizioni di disagio e rischio come il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive e dei tempi di vestizione.

Il bonus vuole essere un ringraziamento ed un effettivo riconoscimento economico a tutto il personale sanitario che, con straordinaria dedizione e mettendo anche a rischio la propria vita, è da mesi in prima linea.

Grande soddisfazione da parte dei consiglieri regionali della Lega per il risultato ottenuto oggi in aula. Ora la giunta regionale deve dare immediata attuazione a questo atto di indirizzo e fare in modo che il bonus venga erogato il prima possibile.

Si tratta di un piccolo contributo per un grande impegno che, i nostri eroi, tutti i giorni stanno dimostrando – concludono i consiglieri della Lega.

