In arrivo al porto di Ancona la nave da crociera bloccata ai Caraibi all’inizio della pandemia

L’equipaggio della Costa Magica – i passeggeri sono scesi a Miami – sarà evacuato con percorsi di massima sicurezza

ANCONA – Arriverà nei prossimi giorni al porto di Ancona, dove attraccherà, la nave Costa Magica, con a bordo il solo equipaggio, composto da 617 persone. La nave arriverà dai Caraibi, dov’era rimasta bloccata all’inizio della pandemia, in quanto nessun Paese le aveva consentito di attraccare. Va ricordato che a bordo della nave sono stati registrati diversi casi positivi al Coronavirus

Lo sbarco delle 617 persone dell’equipaggio – i passeggeri ed una parte dei marittimi sono invece sbarcati a Miami – avverrà con tutti i possibili accorgimenti del caso. L’equipaggio della Costa Magica non entrerà in città, né potrà avere alcun contatto con quanti si trovano all’interno dello scalo dorico. I marittimi saranno fatti sbarcare con condizioni e percorsi di massima sicurezza sanitaria, per raggiungere le proprie destinazioni di residenza.

L’annuncio è stato dato, sulla sua pagina Facebook, dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che è stata informata dell’arrivo della nave da crociera Costa Magica dal ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli (è stato informato anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli).

“Mi ha chiamata – scrive Valeria Mancinelli – la ministra De Micheli per informarmi dell’operazione di evacuazione dell’equipaggio della Costa Magica nel nostro porto. Operazioni simili con altre navi sono in corso già in altri porti italiani.

“Ho chiesto e ottenuto – aggiunge il sindaco – tutte le massime rassicurazioni circa l’operazione e le sue condizioni di sicurezza per la città di Ancona”.

I controlli sanitari saranno effettuati a bordo prima dello sbarco, a cura dell’Usmaf, il servizio sanitario marittimo e per l’evacuazione di pazienti Covid saranno attuati protocolli di massima sicurezza come già attuati negli altri porti italiani e secondo quanto assicurato dal ministro stesso.

