Nuovo record di contagiati nelle Marche: ieri altri 250, ora sono complessivamente 1.981, più della metà nella provincia di Pesaro

ANCONA – Il Gores, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, ha comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 250 su 658 testati. Il totale dei contagiati nella nostra regione è ora di 1.981 su 5.170 persone testate.

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 1.099; nella provincia di Ancona 513; nella provincia di Macerata 215; nella provincia di Fermo 80; nella provincia di Ascoli Piceno 43. Ci sono poi 31 casi provenienti da fuori regione.

Sono 138 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 154 nelle aree di terapia semi intensiva e 453 in reparti non intensivi. Altre 97 persone sono ricoverate in degenze post critiche.

In isolamento domiciliare ci sono 4.934 persone, delle quali 4.165 asintomatiche e 769 sintomatiche. Tra queste ci sono 446 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

Una situazione sempre più preoccupante. Considerato anche che i decessi legati al Coronavirus sono saliti a 136. Solo ieri 22 morti: di Urbino (1, di 78 anni), Treia (1, di 87 anni), Cerreto d’Esi (1, di 88 anni), Castelfidardo (1, di 85 anni), Ancona (4, rispettivamente di 93, 86, 75, 61 anni), Pesaro (10, rispettivamente di 82, 57, 74,79, 84, 27, 82, 50, 81, 82 anni), Mombaroccio (1, di 85 anni), Vallefoglia (1, di 82 anni), Servigliano (1, di 88 anni) e Fano (1, di 77 anni).

Dei 136 morti, 96 sono uomini e 40 donne: 106 sono della provincia di Pesaro Urbino; 16 della provincia di Ancona; 6 della provincia di Macerata; 7 della provincia di Fermo; 1 della provincia di Ascoli Piceno.

Tra le ultime vittime ci sono anche una ragazza di 27 anni, residente a Pesaro, ed un uomo di 50 anni, sempre di Pesaro. E questo contribuisce a far abbassare l’età media dei deceduti che ora è di 79 anni.

