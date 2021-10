Sequestrate al porto di Ancona 280.000 mascherine prive del marchio CE

ANCONA – Al porto di Ancona sono state sequestrate dal personale dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza più di 280.000 mascherine chirurgiche prive del marchio CE.

Le mascherine erano appena giunte nel porto di Ancona con un Tir bulgaro sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia.

Va ricordato, come fa sapere l’Agenzia delle Dogane, che l’apposizione del marchio CE è obbligatoria in base alla normativa comunitaria di settore, e viene attestata dal produttore per mezzo della dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle relative disposizioni europee. La marcatura costituisce quindi una certificazione di qualità con la quale il fabbricante, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiara che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Ai responsabili della commercializzazione delle mascherine prive del marchio CE è stata contestata la violazione delle norme con l’applicazione di una sanzione amministrativa.

